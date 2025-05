Luis Enrique fait halluciner le PSG !

Axel Cornic

Après une première saison compliquée, Luis Enrique semble enfin avoir trouvé sa place au Paris Saint-Germain, où il s’épanouit plus que jamais. Et ses joueurs sont très heureux, à l’image d’un Achraf Hakimi qui était en conférence de presse ce mardi, à la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions contre Arsenal.

Tout semble enfin coller. Arrivé en 2023, Luis Enrique a rapidement annoncé vouloir mettre en place sa vision du football, quitte à faire des nombreuses victimes. Ça n’a pas marché tout de suite, mais force est de constater que son PSG a désormais atteint son objectif, devenant l’une des équipes les plus suivies et applaudies d’Europe.

Luis Enrique a enfin conquis tout le monde

Évidemment, l’Espagnol reçoit énormément de louanges et ce n’est pas seulement le cas à l’extérieur du PSG ! De plus en plus, ses joueurs se prononcent en effet pour saluer son travail et c’est notamment le cas d’Achraf Hakimi. « J'ai eu de très bons entraîneurs tout au long de ma carrière et j'ai beaucoup de gratitudes pour chacun d'entre eux » a expliqué le latéral droit parisien.

« Actuellement, il m'apporte un niveau que je n'imaginais même pas »

« J'ai appris à chaque étape » a poursuivi l’international marocain du PSG, qui était présent en conférence de presse ce mardi à la veille de la demi-finale retour de Ligue des Champions au Parc des Princes, face à Arsenal. « Actuellement, Luis Enrique m'apporte un niveau que je n'imaginais même pas. Grâce à lui je suis plus complet ».