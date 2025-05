Tensions Luis Enrique - Mbappé : Un Marseillais balance sur le PSG !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'approche de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, Samir Nasri a rendu hommage à Luis Enrique, qui a su parfaitement gérer l'après-Kylian Mbappé en construisant un groupe soudé. Les prémices de cette révolution avaient déjà été observées la saison dernière, juste après l'annonce de son départ au Real Madrid.

Devenu un visage phare de Canal +, Samir Nasri devrait être présent sur le plateau du Canal Champions club ce mercredi pour analyser le choc entre le PSG et Arsenal. Mais l’ancien joueur de l’OM a livré un avant-goût en rendant hommage au travail de Luis Enrique dans les colonnes du Parisien. En l’espace de quelques semaines, le technicien espagnol est parvenu à retourner l’opinion publique grâce à un projet sportif de plus en plus visible.

« Il voulait juste une équipe »

Le mérite de Luis Enrique est aussi d’avoir gérer au mieux le départ de Kylian Mbappé et le sujet de sa succession au PSG. « Je pense qu’on avait une fausse image de lui car s’exprimer en espagnol, ça peut parfois paraître un peu agressif. Là, le fait de parler en français, d’avoir le sourire… Le regard des gens change. Au début de saison ou la saison dernière, j’entendais beaucoup des : c’est lui qui veut être la star de l’équipe, c’est pour ça que ça ne passe pas avec Mbappé. Au final, on voit bien que non. Il voulait juste une équipe » a confié Nasri.

Nasri sous le charme du PSG

Ce don du collectif avait déjà été observé lors de ses années barcelonaises. « Il sait ce qu’il faut pour gagner une Ligue des champions, il l’a déjà fait avec le Barça. J’ai affronté son Barça et je trouve qu’aujourd’hui l’équipe qu’il a avec le PSG est encore plus impressionnante que l’équipe qu’il avait avec le Barça, pas offensivement parce qu’il avait trois magiciens avec Messi, Neymar et Suarez et le PSG ne les a pas, mais il a d’autres qualités. Collectivement c’est très impressionnant, très solide » a déclaré le Marseillais.