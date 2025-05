«Waouh» : Le gros coup à 50M€ du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Recruté pour 50 millions d'euros à l’été 2023, Ousmane Dembélé est devenu un élément indispensable au PSG lors de sa deuxième saison, marquant 25 buts au cours de ces quatre premiers mois de l’année 2025. Ses anciens mentors au Stade Rennais ne manquent pas de souligner son intelligence de jeu.

Après six saisons passées au FC Barcelone, Ousmane Dembélé a réalisé son retour en France à l’été 2023, s’engageant au PSG pour 50M€. Si sa première saison dans la capitale ne fut pas mémorable, l’international français a changé de statut durant son deuxième exercice, réalisant notamment un début d’année 2025 époustouflant avec 25 réalisations au compteur en quatre mois. Yannick Menu, directeur du centre de préformation, puis de formation du Stade Rennais, s’enflamme pour le joueur qu’il a côtoyé il y a quelques années.

« C’est plus simple pour tout le monde de ne retenir que ses dribbles et ses feintes »

« Quand je l’ai connu, à 13 ans, c’était déjà un joueur singulier, tellement passionné de jeu et de sa pratique qu’il vous obligeait à donner le meilleur de vous-même. Aujourd’hui, on ne parle pas de sa compréhension du jeu car c’est un joueur waouh, c’est plus simple pour tout le monde de ne retenir que ses dribbles et ses feintes. Mais quand on voit avec quelle rapidité il s’est approprié le poste de 9 ou de faux 9 au PSG, cela dit beaucoup de son intelligence de jeu au-dessus de la moyenne », salue Yannick Menu, interrogé par Le Parisien.

« Il comprend surtout très bien le jeu »

Julien Stéphan, qui a lui aussi fréquenté Ousmane Dembélé en Bretagne, souligne également l’intelligence du numéro 10 du PSG : « Ceux qui ne font de lui qu’un joueur créatif et instinctif se trompent. Ousmane est bien plus que cela dans un collectif. Bien sûr, il est créatif, déroutant, déstabilisant, entraînant et efficace. Mais il comprend surtout très bien le jeu, c’est un joueur très intelligent qui a une grande connaissance des systèmes et du football. »