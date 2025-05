PSG - Clash : Bagarre dans le vestiaire, une star pète les plombs !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant que l'équipe masculine vit l'une des plus belle saison de son histoire, les féminines du PSG sont en pleine crise. Après la défaite en finale de la Coupe de France contre le PFC, Fabrice Abriel a été mis à pied. Mais cela n'a pas suffi à calmer les tensions puisqu'un clash a éclaté entre l'attaquante Marie-Antoinette Katoto et le directeur sportif Angelo Castellazzi.

Pendant que l'équipe masculine prépare sa demi-finale retour de Ligue des champions dans une sérénité inédite au PSG, les féminines terminent une saison catastrophique qui n'aura même pas été sauvée par un titre en Coupe de France, où les Parisiennes se sont inclinées en finale contre le PFC. Une situation qui a débouché sur la mise à pied de Fabrice Abriel, vivement critiqué pour son management.

Katoto-Castellazzi, le clash au PSG !

Mais cela n'a visiblement pas suffi à apaiser les tensions. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, une vive altercation a éclaté ces dernières heures au cours d'une réunion entre les joueurs et Angelo Castellazzi. Le directeur sportif du PSG aurait notamment été interpellé par Marie-Antoinette Katoto qui lui aurait reproché de l'avoir critiquée plus tôt dans la saison.

C'est terminé pour Katoto ?

Le ton serait ainsi sérieusement monté au point que l'attaquante et le dirigeant se retrouvent front contre front avant d'être séparés avant que ça ne dégénère. Cela semble donc être le dernier épisode d'un feuilleton très tendu entre Marie-Antoinette Katoto et Angelo Castellazzi qui sont en froid depuis plusieurs semaines. L'attaquante star du PSG devrait effectivement partir cet été.