Un «génie» arrive au PSG, le vestiaire est aux anges !

Sous la houlette de Luis Enrique, dont l'approche tactique et la gestion humaine sont saluées, le Paris Saint-Germain s’est qualifié pour la deuxième finale de Ligue des champions de son histoire en battant Arsenal (2-1) au Parc des Princes. Achraf Hakimi, visiblement conquis, qualifie son entraîneur de « génie », soulignant l'impact positif de ce dernier sur l’équipe

Le PSG tient sa deuxième finale de Ligue des champions après son succès au Parc des Princes contre Arsenal (2-1). Cinq ans après sa défaite contre le Bayern Munich, le club de la capitale a donc une nouvelle chance de décrocher le Graal et peut compter pour cela sur un solide collectif bâti par Luis Enrique, qui fait l’unanimité dans le vestiaire.

« Depuis qu'il est arrivé au PSG, il a créé une grande équipe »

Interrogé par Canal+ après la rencontre, Achraf Hakimi a tenu des propos très élogieux à l’égard de son entraîneur, nommé à l'été 2023 : « Ce qu'il a fait est incroyable. Depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain l'année dernière, il a créé une grande équipe. Il y a beaucoup de travail derrière tout ça. C'est un génie. »

« On est une équipe, une famille, on mérite ce moment »

« C’est incroyable. On voit l'ambiance, les supporters, on a travaillé beaucoup pour ce moment. On est très contents, a également indiqué l’international marocain, rapporté par CulturePSG. Beaucoup de gens n'ont pas cru en nous, qu'on allait y arriver. On a travaillé beaucoup. On est une équipe, une famille, on mérite ce moment. Tous les supporters, tous les parisiens, notre famille, tout le monde qui nous a soutenu dans les moments difficiles, on est très contents de ce match. »