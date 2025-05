«Je pars» : L’incroyable annonce de Luis Enrique au PSG

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Une semaine après sa victoire en Angleterre, le Paris Saint-Germain a de nouveau pris le dessus sur Arsenal mercredi soir, décrochant son billet pour la finale de la Ligue des champions. Un succès salué par Luis Enrique, qui a révélé au micro de Canal+ avoir envisagé de mettre fin à son aventure dans la capitale s’il ne parvenait pas le résultat escompté avec ses joueurs à l’entraînement.

Le Paris Saint-Germain est proche du Graal ! Pour la deuxième fois de son histoire, le club de la capitale s’est qualifié pour la finale de la Ligue des champions en venant à bout d’Arsenal sur la pelouse du Parc des Princes (2-1), une semaine après son succès à Londres. Si les Gunners n’ont rien lâché, le PSG a affiché un visage conquérant pour se rapprocher un peu plus de son rêve, un succès qu’a tenté d’expliquer Luis Enrique au micro de Canal+.

« Si je n'obtiens pas une mentalité différente chaque jour à l'entraînement, je pars »

« C'est difficile à dire et il n'y a pas une seule chose qui explique ça. C'est jour après jour. La première année, on a fait du très bon boulot mais ce n'était pas suffisant, a confié l’Espagnol, rapporté par CulturePSG. J'ai dit à mon staff "C'est la première année mais si je n'obtiens pas une mentalité différente chaque jour à l'entraînement, je pars". Parce que c'est la première chose (à obtenir). Cette année, tous les entraînements ont été à haut niveau, les joueurs sont exceptionnels. »

« C'est un moment magnifique pour les supporters »

Luis Enrique est également revenu sur l’un des moments forts de la saison en interne. « Je ne sais plus à quel moment exactement j'ai fait une causerie avec mes joueurs, quand les résultats en Ligue des Champions étaient catastrophiques mais que c'était très injuste. On a fait une réunion avec les joueurs et le staff pour dire que nous étions une des meilleures équipes d’Europe, révèle l’entraîneur du PSG. L'efficacité n'était pas là mais j'ai dit "tranquille, on va continuer" et les joueurs ont été sensationnels. C'est un moment magnifique pour les supporters parce que c'est incroyable l'énergie qu'ils ont. »