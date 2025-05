Un Parisien à l'OM, le coup de foudre improbable !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Né en région parisienne où il a d'ailleurs fait ses classes avant de s'envoler pour Saint-Etienne et de vivre des expériences à l'étranger en Allemagne, en Angleterre, en Arabie saoudite et à présent en Turquie, Allan Saint-Maximin pourrait trahir le club de sa région qu'est le PSG... pour l'OM. Explications.

Natif de Châtenay-Malabry, Allan Saint-Maximin n'a jamais joué pour le club professionnel phare de la région, à savoir le PSG. Parti à 14 ans à Saint-Etienne pour sa formation à l'ASSE, l'ailier français y a effectué ses premiers pas dans le grand bain avant de vivre des expériences à l'AS Monaco, à Hanovre, à Bastia ou encore à l'OGC Nice sous la houlette de Patrick Vieira.

Saint-Maximin bientôt de retour de son exil loin de l'hexagone ?

C'est cependant à Newcastle United qu'Allan Saint-Maximin a vécu sa collaboration la plus longue entre 2019 et 2023 avant de s'exiler à Al-Ahli en Arabie saoudite puis au Fenerbahçe en Turquie. Evoluant sous les ordres du Special One José Mourinho, l'attaquant français cultiverait le désir de retrouver le championnat français, mais pas pour arborer la tunique du Paris Saint-Germain pour autant.

Saint-Maximin, le Parisien qui rêve de l'OM ?

L'ancien joueur de l'AC Boulogne-Billancourt serait particulièrement emballé par l'idée de rejoindre l'ennemi du PSG, soit l'OM. C'est du moins l'information communiquée par Anthony Aubès. Sur son compte X, l'intervenant de BFM Marseille a affirmé qu'Allan Saint-Maximin serait habité par la volonté de défendre les couleurs de l'Olympique de Marseille à terme. Le feuilleton ne fait que commencer...