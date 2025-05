Vente OM : Le plan d’Adil Rami pour battre le PSG !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il est sous le charme du PSG version Luis Enrique, Adil Rami aimerait bien voir l’OM être racheté. Dans un entretien accordé à l’émission Clique sur Canal+, l’ancien international français a exprimé son souhait de voir Marseille changer de propriétaire et construire une équipe en s’appuyant sur les erreurs commises à Paris.

« On ne peut qu’aimer le football proposé par le PSG. » Dans un entretien accordé à Clique, Adil Rami a eu des propos élogieux envers le PSG. Selon lui, même les supporters de l’OM ne peuvent qu’être séduits par le jeu proposé par le Paris Saint-Germain version Luis Enrique.

« Tous les Marseillais aujourd’hui, sensés et qui aiment le football, vont dire la même chose que moi »

« Je pense que tous les Marseillais aujourd’hui, sensés et qui aiment le football, vont dire la même chose que moi. Ils ne veulent pas qu’ils la gagnent (la Ligue des champions, ndlr), mais si on aime vraiment le football, on ne peut qu'aimer le football proposé par le PSG », a déclaré Adil Rami.

« Quand je vois Paris, je me dis : “J’aimerais bien qu’un jour l’Olympique de Marseille soit racheté.” »

L’ancien joueur de l’OM s’est alors dit en faveur d’un changement de propriétaire à Marseille : « Aujourd’hui, quand je vois Paris, je me dis : “J’aimerais bien qu’un jour l’Olympique de Marseille soit racheté.” Et qu’on puisse se servir des erreurs du Paris Saint-Germain, pendant des années et des années, et créer une équipe rapidement. Il faut du temps pour créer une équipe. »