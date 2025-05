PSG : La catastrophe en direct à Paris !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi soir, Paris s’est embrasé. Le PSG s’est qualifié pour la finale de la Ligue des Champions à l’issue de sa victoire (2-1) contre Arsenal du côté du Parc des Princes. Mais dans la capitale, la soirée a dégénéré à certains endroits, laissant place à certaines scènes violentes, avec de nombreuses interpellations à la clé.

Une soirée historique à Paris. Ce mercredi soir, le PSG a obtenu son billet pour la finale de la Ligue des Champions en triomphant d’Arsenal (2-1). A l’issue de la rencontre, la fête a rapidement gagné les rues de la capitale, avec un énorme feu d’artifice déclenché au niveau du Parc des Princes, mais également aux alentours du stade.

Scènes cauchemardesques à Paris

En revanche, les événements ont rapidement dégénéré. Un bus a été caillassé au niveau de la Porte de Saint-Cloud dans le XVIe arrondissement. Plusieurs voitures ont également été brûlées dans les rues de Paris, alors que les supporters avaient à leur disposition plusieurs engins pyrotechniques. Surtout, un drame a eu lieu alors qu’un conducteur a foncé sur une foule attaquant sa voiture près des Champs-Élysées.

3 blessés graves, 47 interpellations

Ce dernier a blessé gravement trois personnes, dont le pronostic vital serait même engagé. S’étant arrêté quelques mètres plus loin, le conducteur est sorti de son véhicule, a été roué de coups, avant de s’enfuir et de voir sa voiture exploser quelques instants plus tard. Au total, 47 interpellations ont eu lieu dans la soirée selon un dernier rapport de la police.