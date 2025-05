PSG : «Il n’a pas envie», nouvel indice pour la signature d'une star ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2026, Gianluigi Donnarumma réalise de grosses prestations en Ligue 1. Si les dirigeants parisiens n’étaient pas encore convaincu de l’Italien il y a plusieurs mois, le portier italien se rapproche de la signature d’un nouveau bail à Paris. D’autant plus qu’en interne, le numéro 99 ne souhaite absolument pas quitter les Rouge et Bleu.

Ce mercredi soir, le PSG s’est imposé avec brio face à Arsenal (2-1), et a validé son ticket pour la finale de la Ligue des Champions. Clairement, Paris peut remercier Gianluigi Donnarumma, une nouvelle fois stratosphérique sur ce choc, lui qui enchaîne les arrêts décisifs en C1. De plus en plus convaincus de ses performances, les dirigeants parisiens pourraient prochainement lui offrir une prolongation de contrat.

Donnarumma veut rester au PSG

Donnarumma lui-même évoquait son avenir à Paris à l’issue de la rencontre : « Il est temps de discuter de la prolongation ! Le choix appartient au PSG : S'ils veulent que je reste, je resterai ! Il ne reste plus qu'à signer ! Je suis excité, nous allons jouer une superbe finale. Ce sera passionnant. L’ambiance était géniale, je suis très heureux. »

« Il n'a pas envie de partir »

Selon le journaliste Dominique Sévérac, Gianluigi Donnarumma se sent très bien au PSG, et souhaite clairement rester. « Il y a un doute également sur Donnarumma mais là, il ne s'agit que d'un problème contractuel. Il n'a pas envie de partir », a confié le journaliste, répondant à un lecteur du Parisien ce jeudi.