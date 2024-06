OM : Un premier transfert annoncé en direct ?

Arnaud De Kanel

Le divorce n'a jamais été aussi proche entre Jonathan Clauss et l'OM. Le latéral droit a été rappelé à l'ordre à de nombreuses reprises par ses dirigeants qui lui reprochent un manque d'implication. La cohabitation est devenue impossible entre le joueur et ses dirigeants et cela devrait déboucher sur un transfert comme l'a confirmé l'ancien Sang et Or.

Jonathan Clauss sort d'une saison extrêmement mouvementé avec l'OM. Medhi Benatia lui avait remonté les bretelles à l'antenne avant le match qui avait d'ailleurs conduit au licenciement de Gennaro Gattuso, face à Brest. Le Marocain avait exposé les faits et il avait tenu à ce que ce qui allait devenir l'affaire Clauss soit exposée sur la place publique. Certains avaient reproché à Benatia cette sortie incendiaire et auraient préféré que les deux hommes lavent le linge sale en privé mais le silence ne pouvait plus durer. Logiquement, Clauss devrait donc quitter l'OM dès cet été.



«Un transfert est envisageable»

Le joueur lui-même l'a confirmé en direct au micro de Téléfoot . « Un départ est-il envisageable? Oui, si tout le monde vraiment y trouve son compte, évidemment, pourquoi pas. La question va être évoquée. Je pense qu’on va en discuter en totale sérénité, on prendra la meilleure décision », a déclaré Jonathan Clauss. Reste désormais à trouver un nouveau point de chute.

Galatasaray semble tenir la corde pour le transfert de Clauss