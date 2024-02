OM : Un club de Ligue 1 embêté par la signature de Gasset

Jean de Teyssière

Cette semaine, l'OM a changé d'entraîneur. Gennaro Gattuso a été licencié et Jean-Louis Gasset a pris les rênes de l'effectif marseillais. Dimanche, à 20h45, l'OM accueillera Montpellier en clôture de la 23ème journée et le nouvel entraîneur olympien va retrouver son ancien club, dans lequel il a joué et entraîné. Affronter Gasset, le président montpelliérain Laurent Nicollin ne le souhaite pas.

C'est ce que l'on appelle une première réussie ! L'OM a de nouveau remporté un match en 2024, quasiment deux mois après la victoire face aux amateurs de Thionville, en Coupe de France (1-0). Depuis, l'OM de Gennaro Gattuso restait sur sept matchs sans victoire, une situation devenue très vite intenable pour l'entraîneur italien, remercié en début de semaine. Jean-Louis Gasset a pris la direction du groupe marseillais jusqu'à la fin de la saison et a réussi sa première, en battant le Shakhtar Donetsk lors des 16èmes de finale de la Ligue Europa (2-2, 3-1). Place désormais au match avec un goût de retrouvailles, face à Montpellier.

«Ils ont pris un très bon entraîneur»

Le président du Montpellier HSC, Laurent Nicollin, est très proche de Jean-Louis Gasset, qui a entraîné le club pailladin en 2017. Au micro de Prime Video , il évoque le retour de l'entraîneur de 70 ans en Ligue 1 : « Ils ont changé d'entraîneur, ils ont pris un très bon entraîneur qu'on connaît très bien. Ils auraient pu attendre une semaine, ça fait un peu chier. C'est toujours pareil, les changements d'entraîneurs, ça nous tombe toujours dessus. »

«Ça m'emmerde, je n'aime pas jouer contre des gens qu'on apprécie»