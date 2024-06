OM : Signature surprise, il annonce un «super coup» à Marseille

La rédaction

Après une longue attente, l'OM a finalement choisi son nouvel entraîneur, à savoir Roberto De Zerbi. Le technicien italien, qui était annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, va donc signer à Marseille. Une sacrée surprise, mais surtout un «super coup» comme l'assure l'agent de joueurs Cyril Astier.

L'absence de qualification européenne devait représenter un énorme frein pour l'OM dans sa quête d'un nouvel entraîneur. C'est d'ailleurs ce qui a posé problème dans les discussions avec Paulo Fonseca. Le club marseillais a ensuite accéléré pour Sergio Conceiçao, avant finalement de boucler l'arrivée de Roberto De Zerbi qui est désormais imminente. Un très gros coup comme le signale l'agent de joueurs Cyril Astier.

«C’est une surprise mais c’est un super coup surtout»

« C’est une surprise mais c’est un super coup surtout. Un entraîneur qui a une vraie idée de jeu qui a un vrai projet qui est autour du jeu de position plus que de possession. C’est une possession utile on n’est pas sur un tikitaka où on peut redoubler les passes. Le football qui va nous être proposé tous les week-ends, il va énormément changer de ce qu’on a eu l’habitude de voir. On va être vraiment sur un football pour créer en fait de la supériorité numérique c’est ça qui est important. Tout va être fait avec beaucoup de techniques avec beaucoup de rapidité et beaucoup d’intensité donc pour moi c’est une super nouvelle. On va avoir quelque chose vraiment à analyser à avoir je pense qu’on va pouvoir se régaler tous les week-ends alors oui c’est un jeu où on va prendre beaucoup de risques », assure-t-il auprès de Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Sur le papier c’est super»