OM : Le transfert de l'enfant de la maison est bouclé !

Après seulement six mois à l'OM, Lilian Brassier a déjà quitté Marseille. L'ancien défenseur du Stade Brestois s'est finalement engagé avec le Stade Rennais au sein d'un environnement qu'il connaît très bien. Et pour cause, il s'agit de son club formateur. «L'enfant de la maison» est donc de retour comme s'en réjouit Arnaud Pouille, le président du club.

Sur le papier, cela ressemblait à l'un des jolis coups du précédents mercato estival. En effet, l'OM avait obtenu le prêt avec obligation d'achat de Lilian Brassier. Le défenseur sortait d'une magnifique saison à Brest, mais n'a pas confirmé à Marseille. Très décevant durant la première partie de saison, Brassier a même été invité à quitter l'OM. Le Stade Rennais a ainsi sauté sur l'occasion pour rapatrier un joueur formé au club. Arnaud Pouille se réjouit ainsi du retour de l'enfant de la maison.

Brassier de retour à Rennes

« Nous sommes très heureux d’accueillir un enfant de la maison. Lilian a été formé ici avant de faire un beau parcours, de devenir un joueur confirmé. Le staff compte sur lui pour apporter ses qualités physiques, son goût du duel et sa détermination. Sa connaissance du championnat et de l’environnement est évidemment un élément qui nous plaît », lâche le président exécutif du Stade Rennais sur le site officiel du club, imité par son directeur sportif, Frédéric Massara.

« Au-delà des qualités sportives pour lesquelles il est reconnu, Lilian fait partie de l’identité Rouge et Noir. C’est une belle récompense pour nos éducateurs de le voir porter à nouveau le maillot du Stade Rennais F.C., avec la volonté qu’il s’installe durablement en défense. Nos échanges ont été très faciles car c’est un garçon intelligent qui aspire à s’imposer comme un élément majeur du groupe », prédit le dirigeant du club breton.