OM - Greenwood : Le coup de pression surprise !

Pierrick Levallet

L’OM a bouclé l’arrivée de sa sixième recrue estivale. Le club phocéen a en effet mis la main sur Timothy Weah, qui a débarqué sur la Canebière en prêt avec option d’achat obligatoire en provenance de la Juventus. Et l’international américain n’a pas hésité à mettre directement la pression sur Mason Greenwood.

L’OM est en feu sur le mercato ! Afin d’offrir à Roberto De Zerbi un effectif capable de rivaliser avec les meilleurs en Ligue des champions, Pablo Longoria et Medhi Benatia se sont montrés très actif sur le marché des transferts. Les dirigeants olympiens ont d’ailleurs réussi à attirer Timothy Weah sur la Canebière. L’international américain a débarqué en prêt avec option d’achat obligatoire en provenance de la Juventus.

«J'arrive comme compétiteur» Et à peine arrivé, Timothy Weah a directement mis la pression sur un certain Mason Greenwood. « J'arrive comme compétiteur. Murillo est un excellent joueur, Greenwood aussi. Je suis là pour montrer que je peux jouer à tous les postes » a lancé le joueur formé au PSG en conférence de presse ce jeudi soir.