OM : Gattuso a déjà trouvé son nouveau club ?

Arnaud De Kanel

Vivement critiqué à cause de son bilan catastrophique à la tête de l'OM, le pire depuis José Anigo en 2014, Gennaro Gattuso ne devrait pas entraineur le club phocéen la saison prochaine, faute d'avoir rempli les objectifs qui lui ont été fixés par la direction au moment de sa signature. Sa future destination semble même se préciser.

L'OM est en crise. Les hommes de Gennaro Gattuso n'ont toujours pas décroché le moindre succès en Ligue 1 depuis le début de l'année 2024 et ils commencent à voir l'Europe s'éloigner sérieusement. Décrit comme « l'homme de la situation » à sa nomination par Pablo Longoria, l'entraineur italien enchaine les échecs et aucune patte ne se dégage de son équipe. Son départ en fin de saison ne fait plus l'ombre d'un doute et il aurait même déjà trouvé son futur point de chute.



Départ assuré pour Gattuso ?

Suite au départ prématuré de Marcelino, Gennaro Gattuso avait été choisi par la direction marseillaise pour redresser le navire. L'Italien avait alors paraphé un contrat allant jusqu'à la fin de la saison avec une option pour prolonger si l'OM finissait dans le Top 4, ce qui est très mal parti. Comme prévu, il ne devrait être que de passage et partir à l'issue de la saison suite à ces mauvais résultats. « Gattuso a une option pour prolonger automatiquement si l'OM finit dans les quatre premiers en Ligue 1. Mais si ce n’est pas le cas, Marseille va forcément chercher un nouveau coach. Peut-être même qu'ils y réfléchissent déjà. C'est une forte probabilité » a même indiqué le journaliste Florent Germain dans l’émission Rothen s’enflamme . Gattuso devrait rebondir en Italie.

Le Torino pour Gattuso ?