OM : Du jamais vu pour McCourt, catastrophe historique ?

L'été dernier, l'OM s'est montré particulièrement actif lors du mercato estival, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs. Comme à chaque fois, dans le lot on retrouve de grandes réussites mais également quelques flops, dont un très important, à savoir Elye Wahi qui ne s'est jamais imposé à Marseille après son transfert à 30M€ en provenance du RC Lens. Mais peut-on déjà le considérer comme le plus gros flop de l'ère McCourt ?

Lors du précédent mercato estival, l'OM s'était montré extrêmement actif. Et pour cause, dans la foulée de l'arrivée de Roberto De Zerbi, le club phocéen a littéralement chamboulé son effectif, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs ! Et forcément avec une telle revue d'effectif, il y a du bon et du moins bon. Pendant que certaines recrues se sont déjà rendues indispensables à l'image de Pierre-Emile Hojbjerg, Adrien Rabiot ou encore Mason Greenwood. Mais à l'inverse, c'est beaucoup plus compliqué pour certains d'entre eux.

Wahi, l'erreur de casting ?

Et bien évidemment, le premier concerné est Elye Wahi. Recruté pour compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant français a débarqué pour 30M€, bonus compris, en provenance du RC Lens. Mais depuis, l'international Espoirs n'a jamais réussi à s'imposer, inscrivant seulement 2 buts en Ligue 1, dont un penalty lors de la première journée contre Brest. Par conséquent, Elye Wahi a déjà perdu sa place de titulaire au profit de Neal Maupay, bien plus complet et impliqué dans le jeu. Reste désormais à savoir si la situation est irréversible, ce qui pourrait bien avoir pour conséquence de faire de Wahi le plus gros flop de l'ère McCourt. Et pourtant, il a de la concurrence.

Le plus gros flop de l'ère McCourt ?

En effet, depuis que Frank McCourt a racheté l'OM en octobre 2016, les recrues se sont enchaînées, comme les flops. Notamment dans le cadre de la quête du grand attaquant. Ainsi, que ce soit Kostas Mitroglou, Vitinha, Luis Suarez ou Dario Benedetto, tous ont échoué à Marseille malgré le coût engendré par leur transfert. Plus récemment, les ailiers Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye ont également été de gros flops, compensés toutefois par le revente à des prix intéressants. Mais à l'OM, tous les postes sont concernés par les échecs de recrutement à l'image de Kevin Strootman, échec industriel après son transfert à 28M€ et un contrat de 5 ans avec un salaire démentiel. La liste n'est évidemment pas exhaustive, mais on peut également citer Patrice Evra, Nemanja Radonjic ou encore Jordan Amavi. L'OM n'a pas chômé sur le mercato depuis l'arrivée de Frank McCourt, mais pas toujours pour les bonnes raisons.