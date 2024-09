OM : Ce joueur de l'OL a facilité le transfert de Rabiot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Adrien Rabiot peut dire merci à Jordan Veretout. Si l'ancien joueur du PSG a été recruté par l'OM, c'est grâce à l'ancien membre de l'ASSE, qui a accepté de signer à Lyon. Un départ qui a permis au club phocéen de se délester d'un salaire important et de recruter un renfort de taille dans le cœur du jeu.

Sans le départ de Jordan Veretout à l’OL, il aurait été difficile pour l’OM de s’attacher les services d’Adrien Rabiot. Longtemps réticent à quitter le club marseillais malgré sa mise à l'écart, l’ancien membre de l’ASSE a fini par se faire une raison et a sacrifié une grosse partie de son salaire pour s’engager à Lyon. Journaliste pour la chaîne marseillaise Maritima, Karim Attab connaît bien Veretout. Selon lui, son choix de carrière n’est pas surprenant, malgré son passé stéphanois et la rivalité qui peut exister entre l’OM et l’OL.

Le gros coup de l'OL au milieu de terrain

« Son choix m’a surpris, oui et non. Aujourd’hui, dans le football actuel, tout le monde peut signer partout. Il aura l’originalité d’avoir joué pour Saint-Étienne, Marseille et Lyon. La situation dans laquelle il s’est retrouvée a fait aussi qu’il a signé à Lyon. Rennes n’était pas enclin à payer un salaire exorbitant. Lyon a fait un effort tout en réussissant à faire baisser l’indemnité de transfert à l’OM » a confié le journaliste au cours d’un entretien accordé à Foot Mercato.

« L’OM avait besoin qu’il parte »

Mais l’OM ne regrettera pas trop son départ, car il lui a permis de signer Adrien Rabiot. « Je pense que l’OM avait besoin qu’il parte et qu’une part de son salaire a été réinvestie lors de l’arrivée d’Adrien Rabiot » a lâché Attab. Mais Veretout pourrait jouer un sale coup à son ancienne équipe à l’occasion de l’Olympico ce dimanche soir. « J’espère en tant que Marseillais qu’il ne fera pas mentir ou regretter certains supporters dimanche soir. Mais c’est le jeu ! Aujourd’hui, tu es là, demain, tu es dans un autre club » a confié le journaliste. S’il en a la possibilité, Veretout ne se privera pas de faire mal à son ancienne équipe.