OM : Accord avec un champion d'Europe !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il a quitté Manchester City pour s’engager avec Al-Nassr à l’été 2023, Aymeric Laporte pourrait débarquer en Ligue 1 la saison prochaine. L’international espagnol avait donné son accord de principe à l’OM cet hiver. Si ce dossier n’a pas pu être bouclé en janvier, cela pourrait être le cas lors du mercato estival.

L’OM pourrait s’attacher les services d’un champion d’Europe l’été prochain. Dans sa quête d'un défenseur central cet hiver, les dirigeants marseillais se sont notamment intéressés à Aymeric Laporte. Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec Al-Nassr, qu’il a rejoint à l’été 2023 en provenance de Manchester City, l’international espagnol (40 sélections) était tenté de rejoindre Marseille.

🔍 Medhi Benatia estime que l'OM doit revoir sa gestion ! Découvrez les détails croustillants de cette annonce choc !

➡️ https://t.co/vU5ipHmYFV pic.twitter.com/ciyMSJYM4e — le10sport (@le10sport) February 6, 2025

Laporte a donné son accord de principe à l’OM

« Aymeric Laporte ? Ils ont tenté le coup. Ils l’ont contacté, lui était chaud pour rejoindre le projet. Pour différentes problématiques financières, ça ne s’est pas fait. C’est un dossier qui va revenir sur la table. Pour Marseille, comme pour pas mal d'autres clubs dans cette situation-là, ce qu’il va falloir regarder c’est est-ce qu’ils jouent la Ligue des champions oui ou non. Évidemment, ça change beaucoup de chose sur la surface financière, l'attractivité du club. S'ils la jouent, des joueurs comme Aymeric Laporte, qui avait déjà donné son accord de principe sur ce mercato-là, pourraient venir à Marseille », a déclaré le journaliste Fabrice Hawkins dans l’émission RMC Mercato.

« On serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba »

Autre joueur de renom qui pourrait arriver à l’OM cet été, Paul Pogba. Dans un entretien accordé à L'Équipe, Medhi Benatia a confirmé qu’il « voulait le faire ». L’Olympique de Marseille ne voulait pas prendre le risque de perturber l’équilibre du vestiaire, d’autant plus que le milieu de terrain âgé de 31 ans n’a pas joué depuis plus d’un an et ne pourra pas reprendre la compétition avant le mois de mars. Toutefois, s’il est toujours disponible au mois de juin, alors l’OM tentera sa chance : « Je sais pourquoi l'OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l'évolution sur les six mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente. »