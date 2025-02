Pogba - OM : Le rendez-vous est pris !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Paul Pogba est libre depuis la fin de son contrat avec la Juventus et prêt à reprendre la compétition, l'OM s'interroge sur l'opportunité de recruter l'international français comme l’a reconnu Medhi Benatia. En interne, le cas aurait fait l’objet d’une grande réflexion au cours du mercato hivernal.

Libre depuis la rupture de son contrat avec la Juventus et autorisé à reprendre la compétition dès le mois de mars, Paul Pogba ne sait pas encore dans quel club il tentera de se relancer. L’OM se positionnera-t-il sur l’international français, qui n’a plus joué depuis septembre 2023 ? Medhi Benatia est revenu sur le sujet dans un entretien accordé à L’Équipe.

« On y a réfléchi, on voulait le faire »

« C'est particulier. Un joueur, un homme qu'on aime beaucoup avec Pablo. Qui, dans un groupe, est important, un leader, un vrai mec de football, un passionné. Malheureusement, Paul a eu des blessures depuis quelques années, il a eu sa suspension. On y a réfléchi, on voulait le faire, admet le dirigeant de l’OM. Le problème : si on fait venir un Paul Pogba qui n'est pas encore "fit", est-ce que ça a du sens de faire basculer les équilibres, avec le côté médiatique autour, pour un joueur qui ne pourra pas participer à cette fin de saison ? Je sais pourquoi l'OM est un projet qui lui parle, pourquoi il aurait sûrement aimé venir. On va suivre l'évolution sur les six mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente. »

Nouvelle opportunité cet été ?

Dans la foulée de la publication de cette interview, La Minute OM a confirmé sur son compte X le grand dilemme du club phocéen concernant le cas Paul Pogba. « Il y a encore 2-3 semaines, le club était encore en réflexion », a révélé le compte spécialisé dans l’actualité du club phocéen, qui donne « rendez-vous au mercato d’été » pour la suite du dossier.