OL : La presse anglaise annonce un transfert !

Cette fin de mercato est bouillante pour les clubs français, notamment du côté de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais. Et c’est les dirigeants rhodaniens qui devraient dégainer le prochain coup, puisque la presse anglaise annonce ce mardi un transfert imminent, d’une valeur de 15M€.

Après une première partie de saison catastrophique, l’OL compte sur ce mercato hivernal pour se relancer. Plusieurs recrues sont déjà arrivées comme Nemanja Matic et Gift Orban, mais John Textor ne semble pas encore rassasié.

« On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d'accord »

Dans un entretien accordé à L’Équipe , il a d’ailleurs fait le point sur deux dossier chauds avec Arnaut Danjuma et Saïd Benrahma. « Nous avons soumis des offres importantes pour les deux joueurs et on pense que tous les deux seraient ravis de venir à Lyon. On espère que toutes les parties pourront finir par se mettre d'accord » a déclaré le patron de l’OL, qui souhaite donc offrir un autre renfort offensif à Pierre Sage.

C’est fait pour Benrahma ?