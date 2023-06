Officiel : Deux joueurs annoncent leur arrivée au PSG !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En plus des nombreux profils ciblés par Luis Campos pour le mercato estival, le conseiller sportif du PSG va devoir gérer les nombreux retour de prêts des indésirables qui avaient été poussés au départ l’été dernier. Et deux d’entre eux ont d’ores et déjà annoncé leur retour dans la capitale.

Dès sa nomination au poste de conseiller sportif l’été dernier, Luis Campos avait pour mission de dégraisser l’effectif du PSG et de trouver un point de chute aux éléments indésirables. Ils ont donc été nombreux à avoir été poussés vers la sortie (Gueye, Diallo, Icardi, Herrera, Rafinha, Kurzawa…), mais certains s’apprêtent déjà à retrouver le PSG après la fin de leur prêt.

Dagba annonce son retour

Sur ses réseaux sociaux, Colin Dagba (24 ans) a fait ses adieux au RC Strasbourg, où il était prêté sans option d’achat cette saison, pour retourner au PSG où son contrat court jusqu’en 2025 : « Merci au RC Strasbourg de m'avoir accueilli dans votre famille, merci aux supporters de la Meinau pour votre soutien sans faille durant tous les moments de cette saison. Et enfin merci à mes coéquipiers, fier d’avoir été l’un des vôtres. Bonne chance pour la suite », a indiqué le latéral droit formé au PSG.

Et revoilà Draxler