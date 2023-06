PSG : Énorme retournement de situation pour ce transfert à 0€ ?

Jean de Teyssière

Et si le Paris Saint-Germain perdait gros sur ce marché des transferts ? La fenêtre estivale s'ouvre ce samedi et d'après les différentes informations, le PSG avait déjà signé trois joueurs : Marco Asensio, Manuel Ugarte et Milan Skriniar. Mais pour ce dernier, le dossier s'annonce compliqué puisque rien ne serait encore signé...

Sergio Ramos parti, le Paris Saint-Germain va devoir impérativement recruter en défense. Cette saison, où plutôt depuis 2023, le PSG a enchaîné les défaites (10 toutes compétitions confondues) après n'avoir perdu aucun match avant la Coupe du monde. Luis Campos s'était alors mis en tête de recruter libre Milan Skriniar, le défenseur central de l'Inter Milan, mais un retournement de situation pourrait tout changer.

Problèmes de dos rédhibitoires ?

Les hypothèses sur cette temporisation -ou non- du PSG concernant Milan Skriniar peuvent être nombreuses. Avec notamment la préoccupation principale : dans quel état le défenseur slovaque arrivera-t-il à Paris ? Ses nombreux problèmes de dos ont d'ailleurs conduit à une opération le 20 avril dernier. Malgré tout, selon L'Équipe , son état de santé ne semble pas s'être amélioré et il aurait du mal à se remettre de cette blessure.

Entre Skriniar et le PSG, rien n'est signé