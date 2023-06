Mercato : Il arrive au PSG et présente ses excuses

Jean de Teyssière

Le grand ménage a eu lieu au Paris Saint-Germain mais il n'était que temporaire. Le nombre de joueurs prêtés qui vont faire leur retour est assez conséquent et c'est notamment le cas de Julian Draxler. Prêté cette saison à Benfica, le champion du monde allemand n'aura pas brillé par sa présence, lui qui n'a disputé que dix-sept matchs pour deux buts, toutes compétitions confondues. Non conservé par le club lisboète, il a diffusé un message d'excuses envers son désormais ancien club du Benfica Lisbonne.

La fin de saison de Julian Draxler est très compliquée. Persona non grata au PSG, l'Allemand a été prêté au Benfica Lisbonne cette saison afin qu'il puisse bénéficier de temps de jeu. Malheureusement pour lui, une vilaine blessure à la cheville l'a conduit à se faire opérer et il a vu sa saison se terminer dès le 4 février dernier. Dans un message rendu public à l'adresse des supporters et du club de Benfica, il a tenu à présenter ses excuses.

« J’ai été très bien accueilli par les dirigeants de Benfica, l’équipe et les supporters »

Le média Record a rendu public le message publié par Julian Draxler après son départ de Benfica : « J’ai été très bien accueilli par les dirigeants de Benfica, l’équipe et les supporters. La ville est magnifique. La structure était donc la bonne. Mais parfois, malheureusement, les choses se passent différemment de ce que nous pensons. Et dans le football, tout est incroyablement rapide. »

L'OM s'affole pour un ancien du PSG https://t.co/Jsu2WYWd46 pic.twitter.com/ZP7gRQlOMt — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

« J’aurais aimé contribuer davantage au championnat et je dois presque m’excuser »