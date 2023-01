Nouvel échec au PSG, un transfert proche de capoter ?

Hugo Chirossel

Sur la piste de Milan Skriniar depuis de longs mois, le PSG va enfin toucher au but. Reste à savoir si le défenseur slovaque arrivera à l’issue de la saison, une fois son contrat avec l’Inter Milan terminé, ou bien dès cet hiver. Comme indiqué par le10sport.com, le club de la capitale a formulé une dernière offre au Nerazzurri, qui n’a visiblement pas porté ses fruits.

Cela fait maintenant plusieurs mois que le PSG espère réussir à recruter Milan Skriniar. Dès sa prise de fonction au sein du club de la capitale, Luis Campos a fait du défenseur slovaque sa priorité pour renforcer l’arrière-garde parisienne. Mais le conseiller sportif s’est heurté aux exigences de l’Inter Milan, qui espérait encore réussi à le prolonger.

Son transfert au PSG est en danger, on craint le pire https://t.co/Gj1jtvPJGq pic.twitter.com/CZGZjvEE8J — le10sport (@le10sport) January 31, 2023

« J’attends un accord entre les clubs »

Car Milan Skriniar sera libre de tout contrat en juin prochain et peut d’ores et déjà s’engager avec un autre club. Auprès de futbalsfz , il a d’ailleurs confirmé sa future arrivée au PSG : « Oui, c’est vrai, mais je ne peux pas en dire plus pour le moment. J’attends un accord entre les clubs . »

Skriniar au PSG cet hiver, c’est terminé ?