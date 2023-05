Neymar veut quitter le PSG, c’est un flop total

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recrue la plus chère de l’histoire, Neymar est au PSG depuis six saisons. Mais son histoire avec Paris n’a jamais été simple, il avait notamment demandé à partir en 2019. Un retour au FC Barcelone était sa volonté mais le transfert ne s’est pas fait, un acteur du dossier est revenu sur cet épisode.

A l’été 2017, Neymar a quitté le FC Barcelone pour le PSG. Un transfert qui s’élevait à 222M€, un record qui tient toujours. Étincelant en Ligue 1, l’international brésilien a toujours eu un plafond de verre en Ligue des Champions, même s’il a joué une finale avec le PSG. C’est avec les supporters que Neymar n’a jamais vécu l’idylle dont il rêvait. En 2019, après une saison décevante, l’ancien du FC Barcelone voulait même revenir en Catalogne.

Neymar voulait revenir au Barça

Le feuilleton a duré un moment, Leonardo avait pris la parole à plusieurs reprises et Neymar a attendu son transfert… qui n’est finalement jamais arrivé. Résultat, le PSG a réintégré le Brésilien qui n’a pas pu échapper aux sifflets du Parc des Princes. Quatre années se sont écoulées depuis et Neymar a même fini par prolonger avec le PSG. Présent au sein de la direction du FC Barcelone au moment du transfert avorté, Javier Bordas est revenu sur cet épisode.

«Le Barça s'est désisté»