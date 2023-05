Une figure du PSG ne supporte pas Messi, la folle révélation

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Avant de rejoindre le PSG à l’été 2021, Lionel Messi avait quelques doutes au sujet du vestiaire parisien et ne savait pas vraiment à quoi s’attendre, lui qui ne connaissait pas beaucoup de joueurs dans la capitale hormis ses compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes. Il faut dire que l’Argentin n’avait pas un très bon souvenir de l’ancien capitaine du club, Thiago Silva.

En 2021, le PSG réalisait l’impensable en s’attachant les services de Lionel Messi, contraint de quitter le FC Barcelone en raison des problèmes financiers rencontrés par la formation blaugrana. Un changement majeur pour l’international argentin, ayant fait toute sa carrière du côté du Camp Nou. De quoi forcément susciter de gros doutes avant son arrivée.

Une arrivée pleine de doute pour La Pulga

Comme l’explique L’Équipe , Lionel Messi ne savait pas vraiment à quoi s’attendre en débarquant au PSG. Hormis ses compatriotes Leandro Paredes et Angel Di Maria, et son ami Neymar, l’Argentin ne connaissait pas grand monde dans le vestiaire et ne gardait pas un grand souvenir de ses rencontres avec une figure historique du PSG.

Thiago Silva n’adressait pas la parole à Leo Messi