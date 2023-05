Recalé par le PSG, il fait une grande annonce

Jean de Teyssière

Arrivé en Catalogne l'été dernier, Jules Koundé semblait vouloir quitter le FC Barcelone, lassé de jouer au poste de latéral droit, lui le défenseur central. L'ancien joueur du FC Séville aurait proposé ses services à plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain. Mais d'une part, le PSG l'aurait recalé et d'autre part, Koundé est sorti du silence et a affirmé qu'il n'avait aucune envie de partir. Et il l'a répété mardi soir.

L'international français Jules Koundé est arrivé au Barça l'été dernier contre un chèque de 50M€ du FC Séville. L'ancien Bordelais serait las de jouer au poste de latéral droit sous les ordres de Xavi et aurait alors eu envie de partir au point de proposer ses services à des clubs européens comme le PSG. Des informations vite démenties par le principal intéressé.

Le PSG recale Koundé

Avec ces rumeurs, le média espagnol SPORT affirmait que le PSG n'avait pas donné suite à la volonté de Jules Koundé de vouloir rejoindre le club. Et sur Twitter , l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux s'était exprimé à ce sujet : : « Pour que ce soit clair : À aucun moment je n'ai demandé à sortir, donc je ne vais nulle part. »

Koundé l'affirme : il reste au Barça