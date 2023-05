Mourinho - PSG : Nouvelle grande annonce

Hugo Chirossel

Alors que l’AS Rome s’apprête à affronter le FC Séville ce mercredi soir, en finale de la Ligue Europa, Tiago Pinto s’est exprimé sur l’avenir de José Mourinho. Ce dernier est annoncé comme potentiel successeur de Christophe Galtier sur le banc du PSG. Le directeur sportif de la Louve quant à lui souhaite continuer à travailler avec le Special One.

« J'ai dit la vérité [sur son avenir] à mon équipe - mais c'est quelque chose qui reste entre moi et l'équipe. Ils savent ce que je vais faire . » José Mourinho a entretenu le suspense au sujet de son avenir mardi en conférence de presse, à la veille de la finale de Ligue Europa entre l’AS Rome et le FC Séville.

Pas de contact entre Mourinho et le PSG

Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2024 avec la Louve , l’avenir du Special One interroge. Depuis plusieurs semaines, des rumeurs évoquent une possible arrivée au PSG. Cependant, selon nos informations, il n’y a rien dans ce dossier et pour le moment, la tendance est à un maintien de Christophe Galtier. Quelques heures avant le coup d’envoi de la finale de la Ligue Europa, il a été demandé à Tiago Pinto, directeur sportif de l’AS Rome, si lui et José Mourinho travailleront encore ensemble la saison prochaine.

« Nous avons encore beaucoup à faire pour ce club »