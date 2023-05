PSG : José Mourinho a fait son choix

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le PSG a tout changé l’été dernier et a choisi Christophe Galtier au poste d’entraîneur, certaines rumeurs font état d’une possible arrivée de José Mourinho. Selon nos informations, il n’y a eu aucune discussion entre Paris et le coach portugais. Sous contrat avec l’AS Roma, ce dernier aurait averti sa direction de son choix.

Même si le PSG a obtenu son 11ème titre de champion de France dimanche dernier, le club de la capitale risque de vivre un été agité. Et Christophe Galtier sera en première ligne. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, le technicien français ne va pas partir, sauf problème extra-sportif.

Mourinho au PSG, c’est non

Mais cela n’empêche pas les rumeurs d’exister. Ces dernières semaines, José Mourinho est régulièrement annoncé au PSG, lui qui réalise une très belle saison avec l’AS Roma. Selon nos informations, il n’y aurait eu aucune discussion entre Mourinho et le PSG.

C’est confirmé, il veut planter le PSG sur le mercato https://t.co/WVl7rLxAPf pic.twitter.com/XypZVV7Vhv — le10sport (@le10sport) May 30, 2023

«Ils savent ce que je vais faire»