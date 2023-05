Mercato : Coup de tonnerre pour Messi ?

Alexis Brunet

Cet été le PSG pourrait perdre au minimum un membre de la célèbre MNM. Le départ le plus probable est celui de Lionel Messi. L'Argentin espère plus que tout revenir au FC Barcelone. Mais son retour prend du temps, et pour cause, le Barça manque cruellement d'argent pour finaliser le transfert.

Il va y avoir du mouvement cet été à Paris, dans les deux sens. Pour ce qui est des arrivées, plusieurs noms ressortent ces derniers temps. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Luis Campos essaye de faire venir dans la capitale Marco Asensio. Mais le joueur du Real Madrid pourrait ne pas être le seul à atterrir au PSG dans les prochaines semaines. Le milieu de terrain du Sporting Portugal, Manuel Ugarte, est lui aussi très proche de Paris. Enfin, le défenseur central du Bayern Munich, Lucas Hernandez, hésiterait entre rejoindre le champion de France ou prolonger en Allemagne.

Messi et Neymar sur le départ

Pour ce qui est des départs, là aussi de nombreux éléments pourraient quitter la capitale. Parmi ces nombreux joueurs, il y a deux cadres de Galtier qui pourraient faire leurs bagages. Il s'agit de Neymar et Lionel Messi. Le Brésilien pourrait enfin se laisser tenter par un départ du PSG. Mais cela sera compliqué, car comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien attaquant du FC Barcelone est sous contrat jusqu'en 2027. Il faudra donc trouver un club pouvant racheter les dernières années de contrat de l'ancien crack de Santos. Pour Lionel Messi cela semble plus facile, mais son transfert bloque.

Le FC Barcelone n'a pas l'argent pour faire revenir Lionel Messi