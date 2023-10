Neymar quitte le PSG, une terrible révélation est lâchée

La rédaction

Recrue la plus chère de l'histoire du PSG (222M€), Neymar a été poussé vers la sortie à la fin de la saison dernière. A 31 ans, le joueur brésilien a décidé de quitter l'Europe et de s'envoler pour l'Arabie Saoudite. Un choix par défaut selon Mauro César, éditorialiste d'UOL. Au Brésil, il est désormais perçu comme un talent gâché.

Considéré comme l'un des meilleurs joueurs de la planète il y a encore quelques années, Neymar n'a pas confirmé les espoirs placés en lui. Recruté par le PSG en 2017, le joueur brésilien a vu son niveau baisser au fil des années, jusqu'à devenir un indésirable aux yeux du Qatar. La direction du club parisien a d'ailleurs tout fait pour le vendre lors du dernier mercato et y est parvenu. Désormais à Al-Hilal en Arabie Saoudite, Neymar ne pouvait espérer mieux selon Mauro Cézar.

« Aucun grand club européen n’était intéressé par sa signature »

« Neymar aura 32 ans quand il rejouera, qui sait quand. Il me semble qu’il en a un peu marre, il n’a pas l’air d’un gars qui a envie de jouer. Il est parti en Arabie saoudite simplement parce qu’aucun grand club européen n’était intéressé par sa signature » a confié l'éditorialiste d' UOL pour Foot Mercato. A 31 ans, Neymar est sur la pente descendante et son corps affiche désormais certaines limites. Victime d'une grave blessure au genou mardi dernier, il devrait louper plusieurs mois de compétition. Mais pour le journaliste Ricardo Perrone, le Brésil peut passer outre l'absence de Neymar.

Neymar loin d'être indispensable ?