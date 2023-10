Neymar a pris une mauvaise habitude au PSG, l’Arabie Saoudite a peur

Axel Cornic

Lors de son passage au Paris Saint-Germain, Neymar a souvent été critiqué pour ses escapades hivernales au Brésil, qui coïncidaient toujours avec ses blessures récurrentes. Une habitude qui ne semble pas vraiment avoir disparu, puisqu’elle pourrait se poursuivre après la nouvelle rechute de la star brésilienne, désormais à Al Hilal.

La clavaire de Neymar semble ne plus vouloir se terminer. Handicapé par des nombreuses blessures lors de ses six années au PSG, il a une nouvelle fois connu un problème avec rupture du ligament croisé antérieur et une déchirure du ménisque, lors du match entre le Brésil et l’Uruguay (2-0).

PSG : Un sacrifice de Luis Enrique dévoilé ? https://t.co/kC7GzIqhmx pic.twitter.com/d7HF9PfWt9 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

Coup dur pour Neymar

Après seulement 5 rencontres toutes compétitions confondues et un seul petit but, la saison de Neymar en Saudi Pro League se termine déjà puisqu'entre convalescence et réathlétisation, son retour n’est prévu que pour le mois de mai 2024 au mieux. Un véritable coup dur pour Al Hilal, qui pensait avoir frappé un gros coup en allant le chercher au PSG.

Al Hilal craint le pire