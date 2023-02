Neymar, Ounahi… Toutes les infos mercato du 18 février

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes début février, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

L'OM a eu chaud pour Ounahi

Lors du mercato hivernal, l'OM s'est offert les services d'Azzedine Ounahi. Mais ça aurait pu se passer autrement avec le Marocain. Pour Téléfoot , Javier Ribalta, directeur du football de l'OM, a expliqué : « Pour être honnête, on a commencé à parler à Ounahi avant la Coupe du monde. Le Mondial est arrivé et ça a tout tué parce qu’à partir de ce moment il était devenu inatteignable. Donc on s’est dit : ‘Ok, prenons le risque et attendons un peu. S’il part, il part et on le loupera mais on ne fera pas d’offres folles qu’on ne peut pas se permettre’. Après un petit moment, le mercato avance donc on s’est concerté et on s’est dit que c’était le moment d’y aller. Et honnêtement, je pense que c’est un très bon transfert pour nous ».



PSG : Neymar prépare du lourd pour son avenir

Aujourd'hui au PSG et sous contrat jusqu'en 2027, Neymar pourrait bien poursuivre sa carrière loin du club de la capitale. Un transfert fait de plus en plus parler et le Brésilien semble prendre les choses en main pour son départ. Selon les informations du Sun , Neymar commencerait à envisager un départ et c'est du côté de la Premier League que son avenir pourrait s'écrire.



Malinovskyi se livre après son transfert à l'OM

Ciblé par l'OM à l'été, Ruslan Malinovskyi a fini par rejoindre le club phocéen cet hiver. Et pour La Provence , l'Ukrainien s'est confié sur son transfert, avouant : « Ce n'est pas facile de changer de pays, tout est différent. Je parle avec tout le monde, je demande des conseils ... ».



EXCLU : Le vestiaire du PSG mécontent du mercato ? La réponse