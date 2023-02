«Ce n’est pas facile» : Il se livre après son transfert à l’OM

La rédaction

Lors du mercato hivernal, l'OM a réussi à se renforcer là où c'était nécessaire, à savoir offensivement et défensivement. Les arrivées d'Azzedine Ounahi et Ruslan Malinovskyi ont tout de suite été rentabilisées avec les premiers buts du Marocain face à Nantes et de l'Ukrainien face à Nice et au PSG. Ce dernier a a d'ailleurs réagi à son arrivée dans la ville phocéenne.

Il est souvent compliqué pour un joueur de l'OM d'arriver et de tout de suite flamber. Pour autant, l'ambiance qui règne au sein de club semble être saine, ce qui facilite grandement l'adaptation des nouveaux venus, en témoignent les deux buts, déjà, de Ruslan Malinovskyi. L'Ukrainien est arrivé en provenance de l'Atalanta Bergame avec qui il était resté quatre saisons. Dans La Provence , il parle de son adaptation et de son arrivée à l'OM.

« Ce n'est pas facile de changer de pays »

Le milieu offensif ukrainien Ruslan Malinovskyi a évoqué pour le quotidien régional son arrivée à l'OM en France : « Ce n'est pas facile de changer de pays, tout est différent. Je parle avec tout le monde, je demande des conseils... »

« On veut retourner en Ligue des Champions »