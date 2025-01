Neymar : L’annonce en privé qui va affoler l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Neymar s'apprête à faire son retour à Santos, son club formateur, après un bref passage à Al-Hilal (Arabie saoudite). L'attaquant brésilien de 32 ans espère être rejoint par d’autres stars et aurait notamment soufflé le nom de Paul Pogba à ses futurs dirigeants, une initiative qui pourrait contrarier les plans de l’OM.

En échec à Al-Hilal, Neymar a officiellement quitté la formation saoudienne en résiliant son contrat. La star auriverde, arrivée en provenance du PSG à l’été 2023 pour 90M€, n’aura disputé que 7 matches depuis son arrivée à cause des blessures et s’apprête désormais à faire son retour à Santos, son club formateur. « A tout le monde à Al Hilal, aux fans, merci. J'ai tout donné pour jouer et j'aurais aimé que nous vivions de meilleurs moments ensemble sur le terrain. A l'Arabie saoudite, merci de m'avoir offert, à moi et à ma famille, une nouvelle maison et de nouvelles expériences », a publié Neymar mardi sur ses réseaux sociaux.

Mason Greenwood : entre l'OM et la Lazio, une offre à 38M€ qui a failli tout changer ! 🔥

➡️ https://t.co/UIL6ZA59ka pic.twitter.com/IsGIp0KUAF — Le 10 Sport OM (@le10sport_om) January 29, 2025

Neymar à Santos

L’officialisation du retour de Neymar à Santos est désormais imminente, un énorme coup de la part de la formation auriverde qui pourrait continuer sur sa lancée. Cela serait en tout cas le souhait de l’ancienne star du PSG, qui aurait soufflé plusieurs noms à ses futurs dirigeants pour renforcer l’équipe, dont un qui pourrait anéantir l'espoir des supporters marseillais.

Pogba parmi les cibles du Ney

Selon le média brésilien UOL, Neymar et son père auraient notamment conseillé le recrutement de Paul Pogba aux dirigeants de Santos au cours des discussions pour son retour au bercail. L’international français, libre de tout contrat et autorisé à reprendre la compétition en mars après la réduction de sa sanction pour dopage, serait notamment surveillé par l’OM, où Adrien Rabiot et Mason Greenwood l’attendent déjà. Une opération que Neymar n’a visiblement pas envie de voir se concrétiser. Affaire à suivre...