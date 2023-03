Mourinho : Nouveau rebondissement, le PSG prend une décision radicale

Amadou Diawara

En grande difficulté ces derniers mois, Christophe Galtier pourrait être remercié à la fin de la saison. Pour combler son potentiel départ, le PSG aurait identifié le profil de José Mourinho, qui est en bons termes avec Luis Campos. Toutefois, le club de la capitale pourrait finalement oublier le Special One à cause de son style de jeu défensif.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a fait forte impression lors de ses débuts. Toutefois, l'ancien de l'OGC Nice a perdu de sa superbe cet hiver.

José Mourinho est proche de Luis Campos

Depuis la reprise post-Coupe du Monde, Christophe Galtier enchaine les contre-performances avec le PSG. Ce qui pourrait lui couter sa place la saison prochaine. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier est hors de danger aujourd'hui. Toutefois, la direction du PSG pourrait le remercier à l'issue de cet exercice 2022-2023 en cas de catastrophe en Ligue 1 ; plus précisément, si le club parisien ne remporte pas le championnat.

Le style de Mourinho trop défensif pour le PSG ?