Mourinho lance un ultimatum, ça ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

Si le PSG ne remporte pas le titre en Ligue 1, Christophe Galtier pourrait être remercié par sa direction cet été. Pour pallier le potentiel départ de son entraineur, le club de la capitale aurait identifié le profil de José Mourinho. Toutefois, le Special One voudrait rester à l'AS Rome. D'ailleurs, José Mourinho aurait lancé un ultimatum aux Giallorossi pour prolonger.

Depuis le début de l'année 2023, Christophe Galtier a perdu la formule pour mener le PSG vers les sommets. Auteur d'une excellente première partie de saison, le technicien du PSG n'y arrive plus depuis la reprise post-Coupe du Monde. Alors que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi enchaine les contre-performances ces derniers mois, Christophe Galtier n'est pas encore menacé. Toutefois, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, l'ancien de l'OGC Nice risquera sa place si son équipe n'est pas sacrée en Ligue 1 cette saison.

Messi lâche une bombe en privé, son avenir est tranché https://t.co/LUJi6wnUNs pic.twitter.com/BEzbQarFEf — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Le PSG pense à Mourinho pour remplacer Galtier

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier cet été, le PSG aurait déjà plusieurs idées en tête, et notamment celle de s'offrir les services de José Mourinho. Cependant, le Special One devrait snober le club de la capitale pour prolonger avec l'AS Rome.

Mourinho met la pression à la Roma pour prolonger