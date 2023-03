Le PSG active une piste colossale sur le mercato, ce sera 45M€

Amadou Diawara

Pour renforcer davantage sa défense centrale, le PSG compterait se jeter sur Aymeric Laporte lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club de la capitale devra mettre la main à la poche pour finaliser le transfert de l'international espagnol. Alors qu'Aymeric Laporte est sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Manchester City réclamerait une somme proche de 45M€ pour sa vente.

Malgré les présences de Marquinhos, Presnel Kimpembe, Marquinhos, Nordi Mukiele, Timothée Pembélé, Danilo Pereira et d'El Chadaille Bitshiabu - qui peuvent tous évoluer en défense centrale - le PSG va accueillir Milan Skriniar à l'issue de la saison. De surcroit, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi aimerait boucler le transfert d'Aymeric Laporte.

Mbappé : La folie du PSG qui fait halluciner Messi et Neymar https://t.co/gdEntqVPzR pic.twitter.com/FJLbG2Q56K — le10sport (@le10sport) March 30, 2023

Le PSG veut s'offrir Aymeric Laporte

Selon les informations de Football Insider , Luis Campos serait tombé sous le charme d'Aymeric Laporte. En effet, le conseiller football du PSG voudrait l'offrir à Christophe Galtier dès le prochain mercato estival. Et il aurait toutes les clés en main pour réaliser son souhait. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025 avec Manchester City, Aymeric Laporte voudrait faire ses valises et changer de club cet été, et ce, parce qu'il a perdu sa place au sein de l'équipe première de Pep Guardiola.

Manchester City réclame 45M€ pour Laporte