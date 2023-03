Mercato : Il lâche sa réponse au PSG, Zidane peut exulter

Amadou Diawara

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier sera menacé si le PSG ne remporte pas la Ligue 1 cette saison. Alors qu'il préparerait déjà la potentielle succession de son entraineur, le club de la capitale aurait identifié plusieurs profils, dont ceux de Zinedine Zidane et de Luis Enrique. Mais heureusement pour le Ballon d'Or 98, le technicien espagnol ne pense pas à entrainer en France.

Depuis le début de l'année 2023, le PSG est totalement à côté de la plaque. Après une première partie de saison tonitruante, le club de la capitale enchaine les contre-performances depuis la reprise post-Coupe du Monde. Et alors que le PSG n'a plus que le championnat pour sauver sa saison, Christophe Galtier joue gros. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le technicien du PSG est hors de danger actuellement, mais il pourrait risquer sa place si son équipe ne remporte pas la Ligue 1.

Zidane et Enrique dans la short-list du PSG

Alors que Christophe Galtier pourrait être remercié à l'issue de la saison, le PSG aurait déjà plusieurs idées en tête pour pallier son potentiel départ. En effet, les hautes sphères parisiennes auraient inscrit les noms de Zinedine Zidane et de Luis Enrique dans leur short-list d'après les dernières indiscrétions de Rudy Galetti. Mais heureusement pour le Ballon d'Or 98, l'ancien technicien du FC Barcelone ne prévoit pas de rejoindre le PSG.

«J'aimerais aller en Premier League»