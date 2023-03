Mercato : Méfiance pour Zidane, le PSG a déjà tout prévu

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG n’a plus que le championnat à jouer et la nouvelle défaite face au Stade Rennais a remis l’avenir de Christophe Galtier en question. Selon nos informations, le technicien français ne devrait pas bouger, tout comme Luis Campos. Néanmoins, les dirigeants parisiens pensent à la suite et Luis Enrique, l’ancien sélectionneur de l’Espagne, pourrait être une option. Comme Zinédine Zidane, le rêve du Qatar.

C’est une nouvelle saison galère pour le PSG. Déjà éliminé en huitièmes de finale de Ligue des Champions l’an dernier, Paris est tombé au même stade de la compétition. Dominé par le Bayern Munich à l’aller et au retour, le PSG a dit adieu à ses rêves de C1 dès le mois de mars. Idem pour la Coupe de France. Battu par l’OM au Stade Vélodrome, le PSG n’a plus que le championnat à jouer.

«Je ne suis pas inquiet»

Alors forcément, l’avenir de Christophe Galtier est un sujet de discussion. « Je ne suis pas inquiet me concernant. Je suis venu dans ce projet de deux ans, tout le monde spécule sur ce qui va se passer en fin de saison, moi je répète que mon obsession est d’être champion. Je ne suis pas projeté sur mon avenir mais sur les dix matches qui restent, je suis dans l’action, pas passif, déterminé à ce qu’on finisse champions. Est-ce que cette défaite va générer une réflexion de ma direction ? Peut-être, mais il faut remettre les choses dans leur contexte, il nous manquait huit joueurs », admettait l’entraîneur du PSG, confiant pour son poste, après la nouvelle défaite contre le Stade Rennais.

Luis Enrique dans la short-list du PSG

Comme l’a révélé le10sport.com, sauf cataclysme, le duo Luis Campos/Christophe Galtier ne devrait pas bouger cet été. Néanmoins, le PSG pense forcément à la suite. D’après les informations de Rudy Galetti, Luis Enrique, l’ancien sélectionneur de l’Espagne, figurerait dans la short-list des dirigeants parisiens, tout comme Zinédine Zidane, le rêve de longue date de l’émir du Qatar. Mais pour le moment, Christophe Galtier n’a pas prévu de plier bagages.