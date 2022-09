Foot - Mercato

Messi, Pochettino… Toutes les infos mercato du 24 septembre

Publié le 24 septembre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Le PSG s'active pour prolonger Lionel Messi

Conformément aux récentes révélations de L'EQUIPE , la direction du PSG met tout en oeuvre en coulisses pour prolonger Lionel Messi. Selon Mundo Deportivo , Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos sont déterminés à boucler ce dossier au plus vite et souhaitent même le voir finir sa carrière au Parc des Princes. Ils devraient bien attendre la fin de la Coupe du Monde au Qatar cet hiver pour lancer les négociations avec Messi et son entourage.



Pour plus d'informations, cliquez ici

Rivère conforte bien Favre et réagit sur Pochettino