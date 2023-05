Messi : C’est confirmé, un coup à la Cristiano Ronaldo prend forme

Pierrick Levallet

À l'issue de la saison, Lionel Messi devrait quitter le PSG. La séparation semble actée entre les deux parties, alors que l'Argentin arrive en fin de contrat en juin prochain. Reste à voir où il rebondira. L'Arabie Saoudite pousserait pour le recruter. D'ailleurs, le champion du monde 2022 devrait connaître un destin assez similaire à celui de Cristiano Ronaldo sur le mercato.

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi se rapproche de plus en plus d’un départ du PSG. Sa suspension pour son voyage surprise en Arabie Saoudite aurait acté le divorce entre les deux parties. Désormais, la grande interrogation porte sur sa prochaine destination. Le joueur de 35 ans aurait quelques offres sur la table.

Messi veut rester en Europe

L’Arabie Saoudite et la MLS voudraient lui mettre la main dessus, tandis que le FC Barcelone rêverait de son retour. De son côté, Lionel Messi privilégierait un avenir en Europe pour au moins les deux saisons à venir. Reste maintenant à trouver un club qui peut l’accueillir. Le Barça n’est pas certain de pouvoir boucler le rapatriement du champion du monde 2022 au vu de sa situation financière. De ce fait, Lionel Messi devrait se retrouver dans une situation assez similaire à celle de Cristiano Ronaldo lorsqu’il souhaitait quitter Manchester United.

«Messi pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle de Ronaldo»

« Le problème est que, comme pour Cristiano Ronaldo avant qu'il ne rejoigne Al-Nassr, il doit y avoir un intérêt de la part d'un club européen qui peut offrir à Messi ce qu'il veut » explique ainsi Jonathan Johnson pour Caught Offside . Le journaliste indique par la suite que les prétendants ne se bousculeraient pas vraiment pour le septuple Ballon d'Or, notamment en Premier League. « Il est évident qu'en termes de finances, un accord pour Messi pourrait être possible pour un certain nombre de clubs anglais, mais je ne suis pas au courant qu'aucun d'entre eux ne s'intéresse à Messi, ils recherchent plutôt des talents beaucoup plus jeunes. Je pense donc que Messi pourrait se retrouver dans une situation similaire à celle de Ronaldo, avec des offres émanant de clubs de la Ligue des champions, mais pas nécessairement de ceux qui ont l'envergure qu'il souhaiterait pour lui-même » confie-t-il.

Direction l'Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo ?