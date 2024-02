Mercato : Une star poussée à trahir son club pour le PSG !

Axel Cornic

Annoncé comme l’une des potentiels objectifs du Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé, Victor Osimhen pourrait quitter le Napoli grâce à une clause de départ fixée à 130M€. Et les derniers signaux arrivés au PSG semblent assez positifs, avec un transfert qui pourrait bien se préciser au cours des prochaines semaines.

Après son passage express au LOSC, Victor Osimhen pourrait bien retrouver Luis Campos la saison prochaine, du côté du PSG. Le Nigérian est en effet annoncé comme l’une des grandes priorités parisiennes pour oublier un éventuel départ de Kylian Mbappé, dont le contrat e termine en juin prochain.

Quel avenir pour Victor Osimhen ?

Depuis plusieurs semaines déjà, le Napoli envoie plusieurs messages concernant l’avenir d’Osimhen, avec Aurelio De Laurentiis qui a par exemple pris la parole ce jeudi 29 février. « Osimhen a une clause de départ. C'est beaucoup d'argent. L'argent est le dernier problème de Naples » a expliqué le président napolitain, au Financial Times . « Le problème est seulement sentimental, parce que chaque fois qu'un joueur part, c'est comme dire au revoir à un fils ».

« Il y a des joueurs qui sont attirés par le Real Madrid, le PSG, Arsenal, Manchester City, Chelsea »