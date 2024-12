Mercato : Une star du Real Madrid va plomber le PSG ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

A l’écoute de plusieurs opportunités sur le marché des transferts, le PSG ferait partie des clubs intéressés par la signature de Trent Alexander-Arnold. En fin de contrat à l’issue de cette saison avec Liverpool, le latéral droit anglais intéresse également le Real Madrid. Star des Merengue, Jude Bellingham ferait le forcing pour attirer le joueur de 26 ans dans la capitale espagnole.

Le PSG pourrait réaliser un mercato estival ambitieux. Attentif à n’importe quelle opportunité, le club de la capitale ferait partie des cadors européens intéressés par la signature de Trent Alexander-Arnold. Joueur iconique à Liverpool depuis ses débuts en professionnels, le latéral droit au toucher de balle soyeux sera en fin de contrat à l’issue de cette saison.

Xavi Simons a des exigences précises pour la suite de sa carrière ! ⚽ Découvrez ce qui pourrait peser dans la balance.

➡️ https://t.co/AyJEg3BSBY pic.twitter.com/S4l4pMIp6o — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

Le PSG et le Real Madrid sur Alexander-Arnold

Un cas similaire à celui de Mohamed Salah, qui d’après The Mirror, devrait quant à lui prolonger l’aventure avec les Reds. Mais quid de l’international Anglais ? Au cours des derniers mois, le PSG mais aussi le Real Madrid se seraient positionnés sur sa situation. De quoi envisager une belle bataille entre les clubs parisiens et madrilènes ? Possible.

Jude Bellingham va plomber le PSG ?

Quoi qu’il en soit, du côté de la capitale espagnole, on aurait déjà pris les choses en main. En effet, Relevo a récemment révélé que Jude Bellingham, devenu une véritable idole à Madrid, tente de convaincre Trent Alexander-Arnold de le rejoindre au sein de la « Casa Blanca ». A suivre...