Mercato : Une offre va partir, le PSG est au pied du mur

Alexis Brunet

Un attaquant pourrait bien poser ses valises à Paris d’ici la fin du mercato. Le nom de Jadon Sancho ressort notamment avec insistance, mais le PSG devra faire face à la concurrence de la Juventus. La formation italienne a déjà formulé une offre, mais elle devrait en envoyer une autre très prochainement à Manchester United. Les dirigeants parisiens doivent donc vite réagir sous peine de voir s’envoler l’Anglais.

Le PSG n’est pour le moment pas le club le plus actif du mercato. Bien loin de l’OM et de ses dix recrues, le champion de France n’a lui mis la main que sur quatre nouveaux joueurs. Alors que Désiré Doué est le dernier à avoir posé ses valises à Paris, Luis Campos a également réussi à faire venir Matvey Safonov, Willian Pacho et João Neves.

Le PSG pourrait recruter un attaquant

Mais avant la fin du mercato, le PSG pourrait bien recruter au moins un nouveau joueur. En effet, les dirigeants parisiens réfléchissent à la possibilité de recruter un attaquant supplémentaire. Cela dans le but de remplacer Kylian Mbappé, mais également pour compenser la blessure de Gonçalo Ramos.

La Juventus va envoyer une nouvelle offre pour Sancho

Parmi les noms qui sont sortis dans la presse dernièrement, celui de Jadon Sancho figure en bonne position dans la liste du PSG. Problème, la Juventus piste également l’Anglais. D’après les informations de la Gazzetta dello Sport, la Vieille Dame aurait même l’intention d’envoyer une nouvelle offre prochainement à Manchester United pour l’attaquant. Les dirigeants parisiens vont donc devoir réagir, s’ils veulent bel et bien recruter l’ancien joueur du Borussia Dortmund.