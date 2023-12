Mercato : Une légende du PSG interpelle Mbappé pour son avenir

Thibault Morlain

L’avenir de Kylian Mbappé est un sujet qui fait énormément parler. Chacun a son mot à dire concernant la suite de la carrière de l’attaquant du PSG. Un feuilleton sur lequel s’est d’ailleurs prononcé Ronaldinho. Légende du club de la capitale, le Brésilien a fait passer un message à Mbappé à propos de son avenir.

Ancien joueur du PSG, Ronaldinho garde un oeil sur ce qui se passe à Paris. Et le Brésilien a notamment évoqué le cas de Kylian Mbappé. Dans des propos accordés à l’ AFP , l’ancien Ballon d’Or a émis le souhait que l’attaquant du PSG remporte également cette distinction… avec le club de la capitale.

Le PSG humilie l'OM, une recrue jubile https://t.co/fmJMCBwNYe pic.twitter.com/nG7TtM2oKk — le10sport (@le10sport) December 3, 2023

« J'aimerais qu'il le fasse avec le PSG »

« Un grand joueur comme lui peut avoir l'opportunité de gagner le Ballon d'or dans n'importe quelle équipe, mais comme j'aime le PSG, j'aimerais qu'il le fasse avec le PSG. J’espère qu'il va le gagner. C'est un bon ami, et un très grand joueur. J'aime son style de jeu », a lâché Ronaldinho.

« J'adore le voir jouer »