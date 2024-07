Mercato : «Un très grand professionnel» a signé à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Déjà très actif en coulisses, l’OM a officialisé plusieurs transactions depuis l’ouverture du mercato. Dans le sens des arrivées, le club phocéen a notamment recruté Lilian Brassier qui sort d’une magnifique saison au Stade Brestois. Et d’après Bruno Grougi, entraîneur adjoint du club breton, l’OM a réalisé un gros coup.

Depuis l'ouverture du mercato, l’OM est déjà très actif sur le marché puisque dans la foulée de la signature de Roberto De Zerbi, le club phocéen a enchaîné avec les officialisations d’Ismaël Koné et Lilian Brassier. Ce dernier est d’ailleurs encensé par Bruno Grougi.



Brassier fait l’unanimité

« C’est le joueur qui nous mettait le plus la pression. C’est un très grand professionnel, quelqu’un qui ne laisse rien au hasard lorsqu’il prépare ses matches. Il aime avoir toutes les infos possibles sur l’adversaire, savoir qui il devra marquer, quelles sont ses habitudes, sa façon de bouger, conduire le ballon… C’était très agréable et stimulant au quotidien de collaborer avec une personne aussi exigeante » promet l’entraîneur assistant au Stade Brestois dans les colonnes de La Provence .

«C’est un très grand professionnel, quelqu’un qui ne laisse rien au hasard»