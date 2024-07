Mercato : Un retour du clan Mbappé au PSG ? Il dit stop

La rédaction

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG a des vues sur Rayan Cherki. Une offre a été transmise par le jeune joueur lyonnais, qui privilégie néanmoins le Borussia Dortmund. Pour l'éditorialiste Yacine Hamened, le départ de l'attaquant français à l'étranger est une bonne nouvelle. Surtout, il ne souhaitait pas revoir le clan Mbappé dans les couloirs du PSG.

Le PSG a ciblé plusieurs espoirs français, dont Rayan Cherki. Le jeune attaquant s'apprête à quitter l'OL, et le club parisien l'a approché pour lui proposer un contrat selon les informations du 10Sport.com. Selon les dernières informations, Cherki privilégie le Borussia Dortmund. Mais pour Yacine Hamened, le fait que le joueur refuse le PSG n'est pas forcément une mauvaise chose.

« Rayan Cherki au PSG, c’est non, non, non et non »

« Rayan Cherki au PSG, c’est non, non, non et non. Peu importe le prix et qu’on ne me dise pas qu’un Rayan Cherki à 18 millions d’euros il faut le faire signer. Techniquement, il n’y a pas de problème, c’est un joueur qui est très fort avec le ballon. Maintenant, c’est aussi un joueur qui ne comprend pas le jeu, qui se regarde jouer, c’est un joueur de five. Pour franchir un palier, il a besoin de partir de France. Qu’on ne le compare pas avec Barcola, parce que Barcola c’est un autre contexte car il avait six mois de Ligue 1, Cherki on a l’impression que ça fait cinq ans qu’on nous explique que c’est le futur crack » a confié l'éditorialiste dans des propos rapportés par Foot 01.

« On ne veut plus de lien avec eux »