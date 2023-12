Mercato : Un projet révolutionnaire pour Messi ?

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG, Lionel Messi a pris la décision de non seulement quitter le club parisien, mais également le football européen. La cause ? Le rêve américain à l’Inter Miami. Un rêve qui pourrait s’avérer être plus calculé que prévu. Explications.

Lionel Messi aurait pu faire comme beaucoup de stars l’été dernier, à savoir quitter le Vieux Continent et le football européen pour l’Arabie saoudite. C’est notamment ce que son ami et ex-coéquipier au PSG a fait en signant à Al-Hilal ou encore comme Karim Benzema qui s’est engagé à Al-Ittihad.

Lionel Messi est parti vivre plus qu’un rêve américain ?

Néanmoins, Lionel Messi a fait le choix de vivre son rêve américain qu’il évoquait dès 2020 en interview pour Goal España . Ou comme il l’avait fait savoir à David Beckham, co-propriétaire de l’Inter Miami, franchise de Major League Soccer dans laquelle évolue Lionel Messi depuis la dernière intersaison, par le biais d’images du documentaire Netflix : Beckham .

Mercato - PSG : Messi et Neymar sont partis, ça change tout https://t.co/C9bHaixehc pic.twitter.com/hEi2Vb8Hxa — le10sport (@le10sport) December 17, 2023

La MLS veut rattraper l’Europe d’ici 5 ans